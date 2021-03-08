Artvin'de kaza: 2 yaralı

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Artvin'de kaza: 2 yaralı Kaza yapan araçta sıkışan kişiye itfaiye ekipleri yardım etti Artvin'in Hopa ilçesinde bir sürücü kontrolden çıkan aracıyla yoldan çıkarak duvara çarptı.

Artvin'de kaza: 2 yaralı

Kaza yapan araçta sıkışan kişiye itfaiye ekipleri yardım etti

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde bir sürücü kontrolden çıkan aracıyla yoldan çıkarak duvara çarptı. Kazanın ardından sürücü Emrah Kuru araç içinden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, arkadaşı Yüksel Gedik ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkabildi.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Emrah Kuru idaresindeki 48 J 6157 plaka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dere ıslahı çalışmasının yer aldığı duvara çarptı. Kazanın ardından sürücü Emrah Kuru kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, Yüksel Gedik ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan Emrah Kuru ve Yüksel Gedik, 112 Sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZİYA AKYILDIZ