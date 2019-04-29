Artvin'deki Gökçele Mahallesine Anahtarı Olmayan Giremiyor

Artvin'in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyü arazileri ile yolunun bir bölümü Deriner Barajı'nın suları altında kalınca Gökçele Mahallesi'ne ulaşım için 100 metre yükseklikte genişliği 1 metre 60 santimetre olan 80 metrelik asma köprü inşa edildi. Gökçele Mahallesi sakinleri, ulaşımlarını sağladığı köprünün ortasına kilitli demir kapı yaptırdı. Mahallede yaşayan 3 hanenin sahiplerinde bulunan anahtarla girilen mahallede sabah köprüdeki kapı açılıyor, akşam ise kapatılıyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Zeytincik köyü arazileri ile yolunun bir bölümünün Deriner Barajı'nın suları altında kalması üzerine, Gökçele Mahallesine ulaşımı sağlamak için Devlet Su İşleri (DSİ) 26'ıncı Bölge Müdürlüğü tarafından Cehennem Deresi üzerine 100 metre yükseklikte, genişliği 1 metre 60 santimetre olan 80 metre uzunluğa sahip asma köprü inşa edildi. Mahalle sakinlerinin ulaşımını sağladığı köprünün ortasına güvenlik nedeniyle kilitli demir kapı yaptırdı. Mahallede bulunan 3 hanenin sahiplerinde bulunan anahtarla açılan kapıdan girilen mahallede sabah köprüdeki kapı açılıyor, akşam ise kapatılıyor. Asma köprünün uzunluğu nedeniyle sallanması üzerine mahalle sakinleri köprüye 'Sırat Köprüsü' adını verdi. Mahalleliler evlerine giden yolun daha güvenli olması için araç yolu yapılmasını istiyor.

"MAHALLEYE TEK GİRİŞ YOLU BU KÖPRÜ"

Evlerine ve bahçelerine bu köprüden ulaştıklarını belirten Rüstem Çelik, 'Eskiden kalabalık bir köyümüz vardı. Köyümüz baraj suları altında kalınca insanlar buraları terk edip gittiler. Koca köyden geriye sadece bu 3 haneli mahalle kaldı. Mahallemizdeki evlerimize ulaşabilmemiz için bize asma köprü yaptılar. Mahalleye tek giriş yolu bu köprü. Zaten burada 3 kişiyiz. Bazı zamanlarda mahallede tek kaldığımızda oluyor. Buralar ıssız terk edilmiş yerler. Bizde bu köprüye demir kapı yaptırıp, kilitledik. Geceleri korkuyoruz diye demir kapıyı kilitleyerek yatıyoruz. Kendimizi bu sayede güvende hissediyoruz. Anahtar sadece 3'ümüzde var dedi.

"AKŞAMLARI KAPIYI KİLİTLEYİP YATIYORUZ"

Kış mevsiminde köylerinde kimsenin kalmadığını anlatan Necati Çelik de 'Evlerimiz ve mahalle boş kalıyor. Ben de Bursa'da oturuyorum. İlkbaharla birlikte köyüme gelerek zeytin ağaçlarımın bakımını yapıyorum. Şu anda mahallede sadece üç kişi yaşıyoruz. Köyde kimse kalmadığı için hırsızlar zaman zaman evlerimize giriyor. Başta canımız olmak üzere mal varlığımızı korumak amacıyla köprüye demir kapı yaptık. Köyde kimse olmadığı için gündüzleri bile korkuyoruz. Akşamları köprüdeki kapıyı kilitleyip yatıyoruz. Burası resmen mahrumiyet bölgesi başımıza ne gelir bilinmez. Kendimizi bu demir kapı sayesinde güvende hissediyoruz. Köprü zaten güvenli değil. Yıkılacak diye korkuyoruz. Köprüye 'Sırat Köprüsü' adını verdik. Aşağısı zaten cehennem deresi. Torunlarım köprüden geçmeye korktuğu için buraya gelmiyorlar. Allaha emanet, dualarımızı okuyarak köprüden geçip, kapımızı kilitleyip yatıyoruz şeklinde konuştu.

"YOL İÇİN YARDIM BEKLİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Beken ise 'Baraj yapıldıktan sonra istimlak parasını alan bazı köy sakinleri maalesef başka illere göç etti. Bizim mahallede baraj öncesinde yaklaşık 25 hane vardı. Koca köyden sadece bu mahalle kaldı. Yaya geçsin diye buraya köprü yaptılar. DSİ aslında buraya araba geçmesi için köprü yapacaktı, yapmadı. Asma köprü yaptı, o da zaten sallanıyor. Köprüye kilitli demir kapı yaptırdık. Yabani hayvanlar ve yabancı insanlar mahallemize girmesin diye. Köprü sırat köprüsü gibi dedi.

Kaynak: DHA