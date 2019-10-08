Artuklu Belediye Başkanı "Kürt sorununu bunlar çözer" deyip 4 isim verdi

08.10.2019 14:31

Mardin Artuklu Üniversitesi'nin öğrencileri tarafından düzenlenen 'İnovatif Gelişim Zirvesi 19' programına katılan Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Habertürk'ten Yasemin Güneri'ye konuştu.

Güncel Türk siyasetiyle ilgili fikirlerini beyan eden Tutaşı, Kürt sorununu çözeceğini düşündüğü 4 kişinin ismini verdi. Ahmet Türk'ün düzgün bir Kürt olduğunu ifade eden Tutaşı, "Tüm Kürtler, Ahmet Türk gibi olsa kavga olmazdı" diyerek, "Ahmet Türk, Orhan Miroğlu, Sırrı Sakık ve Savcı Sayan bir araya gelirse Kürt sorunu çözülür" dedi.

İnovatif Gelişim Zirvesi 19 programına "Mardin'den yeni bir Aziz Sancar çıkması için canımı veririm" diyerek desteğini duyuran Artuklu Belediye Başkanı, "Terörle değil güzelliklerle anılmak istiyoruz" diye ekledi.

"KÜRT SORUNUNU BU 4 İSİM ÇÖZER"

Ahmet Türk için "Düzgün bir Kürt, Asil bir Kürt" diyen Abdülkadir Tutaşı, Kürt sorununun diyalogla çözüleceğini inandığını belirterek, "Ahmet Türk ile etrafındakileri ayırmak lazım. Ahmet Türk, düzgün bir Kürt. Asil bir Kürt. Ahmet Türk, bu davada en çok zarar gören kişi. Kayyum, Ahmet Türk'ün şahsından dolayı değil, partisinin yanlışlarından dolayı atandı. Keşke bütün Kürtler Ahmet Türk gibi olsa. O zaman kavga olmazdı.

Ahmet Türk, Orhan Miroğlu, Sırrı Sakık ve Savcı Sayan. Bu dört isimle bir araya gelinerek Kürt sorunu çözülür. Selahattin Demirtaş, çözüm sürecindeki tavrını sürdürseydi barış süreci sonuçlanmış olurdu. Yeniden barış süreci saydığım 4 kişinin dahil olacağı bir görüşmeyle olumlu sonuçlanır" şeklinde konuştu.