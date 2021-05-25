"Arter: Sanat İçin Alan Yaratmak" kitabı raflardaki yerini aldı
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"Arter: Sanat İçin Alan Yaratmak" kitabı raflardaki yerini aldı

'Arter: Sanat İçin Alan Yaratmak' kitabı raflardaki yerini aldı
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Arter'in ilk on yılına yakından bir bakış sunan "Arter: Sanat İçin Alan Yaratmak" isimli kitap okurlarla buluştu.

Arter'in ilk on yılına yakından bir bakış sunan "Arter: Sanat İçin Alan Yaratmak" isimli kitap okurlarla buluştu.

Arter'den yapılan açıklamaya göre, Vehbi Koç Vakfı'na bağlı bir kurum olarak 2010'da İstiklal Caddesi'nde açılan Arter, 2019'da taşındığı Dolapdere'deki yeni binasında sanatın tüm disiplinlerine kucak açan bir kültür merkezine dönüştü.

İlkay Baliç'in kaleme aldığı, tasarımını Bülent Erkmen'in üstlendiği kitap, Arter'in 2010 ile 2020 arasındaki yolculuğunu, tanıklık edenlerin bakış açılarıyla ve 10 kavram aracılığıyla ele alıyor.

Arter Yayınları'ndan çıkan "Arter: Sanat İçin Alan Yaratmak", Arter Kitabevi'nden satın alınabiliyor veya "kitabevi@arter.org.tr" elektronik posta adresi üzerinden sipariş edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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