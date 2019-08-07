"Burası benim arsam" deyip İstanbul'un en kalabalık ilçesinde yolu trafiğe kapattı!

07.08.2019 19:10

İstanbul Esenyurt'ta Serdar Saygıver isimli vatandaş, 12 bin 750 metrekarelik arsasının bir bölümünün yol ve park yapımı sırasında kullanıldığı iddiasıyla ilçe belediyesi hakkında dava açtı.

GÜVENLİK ŞERİDİYLE TRAFİĞE KAPATTI

Davanın sonuçlanmasının ardından Saygıver, zararının karşılanmadığını belirterek, arsasından geçtiğini iddia ettiği Adnan Menderes Caddesi'nin bir kısmını, Kuruçeşme Caddesi'nin ise tamamını beton parçaları ve güvenlik şeridiyle trafiğe kapattı.

"BELEDİYE, ARSAYI YEŞİL ALANA ÇEVİRDİ"

AA muhabirine açıklama yapan Saygıver, arsasının daha önce imara açık olduğunu, dava açtıktan sonra belediyenin arazinin büyük bölümünü yeşil alana çevirdiğini ileri sürdü.

"2 YIL BOYUNCA KİMSE BİZİMLE İLGİLENMEDİ"

Arazisinin tümüyle kullanılamayacak duruma getirildiğini savunan Saygıver, "Mahkemeyi kazanmama rağmen, 2 yıl boyunca kimse bizimle ilgilenmedi. Biz de yolu kapatmak zorunda kaldık. Eğer hakkımız verilmezse icra kanalıyla yolu ve parkın bir kısmını yıktıracağız." ifadelerini kullandı.

EKİPLER, VATANDAŞI UZAKLAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Saygıver, amaçlarının haklarını almak olduğunu dile getirerek, bu nedenle yolun bir kısmına ve parka dokunmadıklarını söyledi.

Bu arada, durumu haber alarak olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerinde Çözüm ekipleri, ilçe belediyesiyle Saygıver'i uzlaştırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA