Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

27.11.2019 18:31 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:55

Arnavutluk'ta dün meydanan gelen 6,4'luk depremin ardından 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik denizi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DURDU

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise yıkılan binalarda sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının güvenlik gerekçesiyle bir süreliğine durdurulduğu kaydedildi.

ÖNCEKİ DEPREMDE 27 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dünkü depremde şu ana kadar 27 kişi hayatını kaybetti. Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Dıraç şehri ve Thumane ilçesinin çevresinde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

Bu arada, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, deprem nedeniyle ulusal yas ilan ederken, depremden etkilenen Tiran ve Dıraç'ta 30 günlük olağanüstü hal ilan edileceği duyuruldu.