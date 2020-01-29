: Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler!

29.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 29.01.2020 00:58

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi, Küba'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ REVİZE EDİLDİ

İlk anda 7,4 olarak duyurulan depremin büyüklüğü daha sonra revize edilerek 7,7 olarak açıklandı. Depremin çevre ülkelerde can kaybı veya maddi hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan Küba'da, 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 5,5 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

ÇOK SAYIDA ÜLKE İÇİN TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bahamalar, Cayman Adaları, Jamaika, Haiti ve Honduras'ta da hissedilen deprem nedeniyle bölgede tsunami alarmı verildi. Tsunami uyarısı yapılan ülkeler arasında Belize, Honduras, Meksika ve Cayman Adaları da yer aldı.

ARNAVUTLUK'TA 5,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Balkanların güneyinde bulunan Arnavutluk'ta 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Türkiye saatiyle 23.20 sularında başkent Tiran'a 30 kilometre (km) uzaklıkta meydana geldiği bildirilen depremin yerin 10 km altında oluştuğu belirtildi.

Depremin herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor

IRAK-İRAN SINIRINDA KORKUTAN DEPREM

İran-Irak sınırında da Türkiye saatiyle 00.03'de 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 4 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

MANİSA'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

Öte yandan Manisa'da dün 5,1, 4,1 ve 4,7 büyüklüklerinde 3 deprem meydana geldi. İlk olarak Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 17.53'te de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Son olarak Akhisar'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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