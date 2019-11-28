Arnavutluk'a giden Kadir İnanır, 6,3'lük depreme yakalandı

28.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:38

Arnavutluk'ta önceki gün saat 03.55'te merkez üssü başkent Tiran'a 30 kilometre uzaklıkta deniz kıyısındaki Dıraç kenti olan 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda binanın yıkıldığı depremde 31 kişi öldü, 658 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ise ağır. Usta oyuncu Kadir İnanır ise toplantı için gittiği ülkede depreme yakalandı.

"İNANÇLI BİRİ OLDUĞUM İÇİN PANİK YAPMADIM"

Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün toplantısı için ülkeye giden oyuncu Kadir İnanır, depreme uyurken yakalandı. Çok sayıda insanın hayatını kaybettiği deprem sırasında otelde olduğunu belirten oyuncu, "Depreme otelde uyurken yakalandık. Ben her felaketi sakin karşılayan biriyim. İnançlı bir insan olduğum için panik yapmadım" şeklinde konuştu.

TÜRKLERİN KALDIĞI OTEL ÇÖKTÜ

Depremin merkezi olan liman şehri Durres'te Palma isimli 7 katlı otel de çöktü. Otel personelinin hafif yaralandığı açıklanırken çöken otelde kalan 20 Türk kurtarıldı. Kadir İnanır'ın depreme bu otelde yakalanıp yakalanmadığı ise henüz bilinmiyor.

DEPREMDE 31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgede başta Türk arama kurtarma ekipleri olmak üzere diğer ülkelerden gelen ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor. Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 31'e çıktı. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Koruma Bakanlığı da 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Arnavutluk Bakanlar Kurulu kararıyla, deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç'ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi. Öte yandan, Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik Denizi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi. IGJEUM ayrıca, önceki gün saat 03.55'te meydana gelen ana depremin ardından aralarında 5 büyüklüğünde olmak üzere 524 artçı sarsıntının meydana geldiği bilgisini paylaştı.