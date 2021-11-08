ARNAVUTKÖYDE SERVİS ARACI İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI - Haberler
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ARNAVUTKÖYDE SERVİS ARACI İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHAArnavutköy'de servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı.

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kadın yaralandı.

Kaza, saat 17.00'da Arnavutköy Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün caddeden dönüş yapmak üzere hamle yaptığı 34 RFZ 68 plakalı hafif ticari araç, 34 DHH 040 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüje savrulan hafif ticari araç, ağaca çarparak durabildi. Servis minibüsü ise metreler sonra durabildi. Kaza sonrası hafif ticari araçta bulunanlardan 1 kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye götürdü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARNAVUTKÖYDE SERVİS ARACI İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

ARNAVUTKÖYDE SERVİS ARACI İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

ARNAVUTKÖYDE SERVİS ARACI İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

ARNAVUTKÖYDE SERVİS ARACI İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

ARNAVUTKÖYDE SERVİS ARACI İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

ARNAVUTKÖYDE SERVİS ARACI İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

ARNAVUTKÖYDE SERVİS ARACI İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

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