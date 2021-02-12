Arnavutköy'de kamyon alev alev yandı

ARNAVUTKÖY'de metro inşaatına malzeme taşıyan kamyon alev alev yandı.

Yangın, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre, metro şantiyesine malzeme taşıyan kamyonun, şantiye alanına girdiği anda motor kısmından alevler yükseldi. Kamyonun sürücüsü şantiyedeki güvenlik personelinin kendisini uyarmasıyla aşağıya indi. Alevler kısa sürede kamyonu sardı. Hortumlarla su tutarak yangını söndürmeye çalışan kamyon şoförü başarılı olamayınca itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede şantiye alanına gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonu söndürdü. Yanan kamyonun görüntüleri ise şantiyede bulunan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taylan Ergün