Arnavutköy'de 65 yaş üstü vatandaşlara mobil aşı merkezlerinde aşı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Arnavutköy'de 65 yaş üstü vatandaşlara mobil aşı merkezlerinde aşı

12.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:52
Arnavutköy'de 65 yaş üstü vatandaşlara mobil aşı merkezlerinde aşı

Arnavutköy'de İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde ilçenin farklı noktalarına mobil aşı merkezleri kuruldu.

Arnavutköy'de İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde ilçenin farklı noktalarına mobil aşı merkezleri kuruldu. Kurulan aşı merkezlerinde 65 yaş üstü vatandaşlar aşılandı.

Arnavutköy Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından farklı noktalara mobil aşılama merkezleri kuruldu. Öncelikle 65 yaş üstü vatandaşların aşılanması için hassas şekilde çalışan ekipler, mobil aşı merkezlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de büyük Taşoluk Yeşil Cami'de mobil aşı merkezi kuruldu. Kurulan aşı merkezinde cuma namazı sonrasında aşı olmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlara öncelik tanınarak aşılamaları yapıldı.

Mobil aşılama merkezleri ile ilgili konuşan Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, "Korona virüsle mücadelemiz 1 senedir sahada sağlıkçılarımız, denetim ekiplerimiz ve bizler şeklinde çok yoğun şekilde devam ediyor. Bu illetten kurtulmanın en önemli mücadelelerinden bir tanesi ise aşı olmak. Bu konuda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın randevu almakta zorlandıklarını fark ettik ve bu vatandaşlarımızın bir an önce aşılanması açısından ilçemizin farklı noktalarına bu mobil aşı merkezlerimizi kurduk. Bugün de cuma namazı sonrasında Yeşil Cami'mizde vatandaşlarımız sağlık birimi ekiplerimizden randevularını alıyorlar ve hemen aşılamalarını yapıyorlar. Şükürler olsun ki çokta memnunuz. Randevu alamayan vatandaşlarımıza hızla burada aşı yapıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın biran önce aşılanması lazım, bu konuda bizim de teşviklerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Prens Harry Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arnavutköy'de 65 yaş üstü vatandaşlara mobil aşı merkezlerinde aşı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 16:53:51. #1.14#
title