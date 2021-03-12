Arnavutköy'de 65 yaş üstü vatandaşlara mobil aşı merkezlerinde aşı

Arnavutköy'de İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde ilçenin farklı noktalarına mobil aşı merkezleri kuruldu. Kurulan aşı merkezlerinde 65 yaş üstü vatandaşlar aşılandı.

Arnavutköy Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından farklı noktalara mobil aşılama merkezleri kuruldu. Öncelikle 65 yaş üstü vatandaşların aşılanması için hassas şekilde çalışan ekipler, mobil aşı merkezlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de büyük Taşoluk Yeşil Cami'de mobil aşı merkezi kuruldu. Kurulan aşı merkezinde cuma namazı sonrasında aşı olmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlara öncelik tanınarak aşılamaları yapıldı.

Mobil aşılama merkezleri ile ilgili konuşan Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, "Korona virüsle mücadelemiz 1 senedir sahada sağlıkçılarımız, denetim ekiplerimiz ve bizler şeklinde çok yoğun şekilde devam ediyor. Bu illetten kurtulmanın en önemli mücadelelerinden bir tanesi ise aşı olmak. Bu konuda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın randevu almakta zorlandıklarını fark ettik ve bu vatandaşlarımızın bir an önce aşılanması açısından ilçemizin farklı noktalarına bu mobil aşı merkezlerimizi kurduk. Bugün de cuma namazı sonrasında Yeşil Cami'mizde vatandaşlarımız sağlık birimi ekiplerimizden randevularını alıyorlar ve hemen aşılamalarını yapıyorlar. Şükürler olsun ki çokta memnunuz. Randevu alamayan vatandaşlarımıza hızla burada aşı yapıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın biran önce aşılanması lazım, bu konuda bizim de teşviklerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı