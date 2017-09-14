Armudun İyisimi Ayılar Yer Mi?

En çok sevilen serilerimden #efsanemigerçekmi için şneiden sizlerleyim. Gerçekten armadaun iyisini ayılar yer mi? Deveye boynun neden eğri denildiğinde nerem doru ki der mi? ve bunlar gibi bir çok eğlenceli efsaneyi Faruk Yalçın Zoo' da canlandırdık. Onlara da çok teşekkürler. Bu komik.eğlenceli ve bol geyik içeren videomu inşallah seversiniz.