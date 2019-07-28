Arkadaşlarıyla Sapanca gölüne giren çocuk kayboldu
Kocaeli'de serinlemek için Sapanca gölüne giren çocuk arkadaşlarının gözü önünde kayboldu.
Akraba ziyaretinde bulunmak üzere Kartepe ilçesi Eşme Mahallesine gelen Eren Gültekin (13) iki arkadaşıyla sandala binerek, göle açıldı.
Serinlemek için suya giren Gültekin, sudan çıkmadı. Arkadaşlarının bir süre aramasının sonuçsuz kalmasıyla polise haber verildi.
ÇALIŞMLARA ARA VERİLDİ
Deniz polisi, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri gölde arama çalışması başlattı.
Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmasına, yarın sabah tekrar başlanacağı belirtildi.
Son Dakika Güncel Haberleri