Arkadaşını terör propagandası yaptığı iddiasıyla öldüren şahıs Açıklaması

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde lüks villasında alkol aldığı arkadaşını terör propagandası yaptığı iddiasıyla yatağında öldüren şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, basın mensuplarının sorusuna, "Onu dili öldürdü, ahiretlik. Keşke böyle olmasaydı" diyerek cevap verdi.

Olay, 16 Haziran tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahallesi 2122 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işi ile uğraşan Çelebi Aydaş (47), sokak üzerinde bulunan lüks villasında ismi F.O. (39)isimli arkadaşı ile akşam saatlerinde alkol almak için buluştu. Alkol aldıkları sırada ismi F.O. ile Aydaş arasından henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sonrasında tabancasını çıkartan F.O. Aydaş'ı yatağında sırtından vurdu. Aydaş kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıs kayıplara karıştı. Gece geç saatlerde gelen bir yakını, Aydaş'ı yatağında kanlar içinde görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydaş'ın cenazesi toprağa verildi

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aydas'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, villa ve çevresinde inceleme başlattı. Ekipler, villa ve çevresindeki şüpheli görülen her şeyi tek tek inceledi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Aydaş'ın cenazesi, Gölcük Necati Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Aydaş toprağa verildi.

Çalıntı araçla Çanakkele'de yakalandı

Olayla ilgili incelemelerini sürdüren Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Aydaş'ı öldüren kişinin F.O. olduğunu tespit etti. F.O.'nun yakalanması için incelemelerini derinleştiren ekipler, katil zanlısının ağabeyinin kimliği ve pasaportunu kullandığını tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde F.O.'nun Tekirdağ'ın Kumbağ ilçesinde bir otomobil çaldığı ve çalıntı araçla Çanakkele'nin Lapseki ilçesine gittiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından takibe alınan F.O. çalıntı araçla Lapseki'de dolaşırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Arkadaşını terör propagandası yaptığı için öldürdüğü ortaya çıktı

Üzerinde ağabeyi Z.O.'nun kimlik ve pasaportu çıkan F.O., Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Daha önce işlediği bir suçtan dolayı 20 yıldır hapis yattığı cezaevinden yaklaşık 3 yıl cezası kalmışken firar eden ve 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla polis ekipleri tarafından aranan F.O.'nun emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Verdiği ifadesinde olay gecesini anlatan F.O.'nun olay gecesi Aydaş ile birlikte alkol alırken, siyasi sebeple tartışmaya başladığını ve Aydaş'ı terör örgütü propagandası yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

"Onu dili öldürdü"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.O. bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevki sırasında basın mensuplarının, "Neden yaptınız" sorusuna cevap veren cinayet zanlısı F.O. "Onu dili öldürdü, ahiretlik. Keşke olmasaydı" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA