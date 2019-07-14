Arkadaşını öldürüp parçalayan katil, iki kez müebbete çarptırıldı

ABD'nin New Hampshire eyaletinde 2016 yılında yaşanan olayda 15 yaşındaki Matthew Borges, kız arkadaşıyla konuştuğunu gördüğü sınıf arkadaşını kıskançlık krizine girip öldürdü. Öldürdüğü Lee Manuel Viloria-Paulino'nin başını bedeninden ayıran Borges,cesedi parçalara ayırarak bir nehre attı.

Cinayete kurban giden Lee Manuel

Lee Manuel Viloria-Paulino'nin parçalanmış bedeni ise Merrimack nehrinin kenarında köpeğini gezdirmeye çalışan bir kadın tarafından bulundu. Yapılan araştırmada cinayeti işlediği belirlenen Borges, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEME BAŞKANI İNDİRİME GİTMEDİ

İki yıldır yargılaması süren davada ise geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Borges'in cinayeti işlediği sırada 15 yaşında olması nedeni ile cezada indirimi kabul etmeyen hakim Helene Kazanjian, Borges'e iki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti dava sürecinde de Borges'in eski iki kız arkadaşını dinlemişti. Borges'in çok kıskanç ve sürekli birilerini öldürmek istediğini kendisine anlattığını belirten kızlardan 18 yaşındaki Stephanie Soriano, Borges'in kendisine atmış olduğu "Birini öldürüp sırıtmayı düşünüyorum" mesajını mahkeme heyetine sunmuştu.