Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
Haberler » Magazin » Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu - Magazin

Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabının hikayeler kısmından kızıyla ilgili paylaştığı son video gündem oldu. Subaşı, kızının yanında yaş sınırı gerektirebilecek içerikler izlediği için eleştirilerin hedefi oldu.

06.02.2020 16:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:11
Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu

Sosyal medya hesabından cesur pozlara imza atarak sürekli dünyasında gündem olmayı başaran 'nın hesabının hikayeler bölümünden kızı Melisa ile yaptığı son paylaşım yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kızının ayağına krema sıktığı anların görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Subaşı'nın gönderisinde yer alan bir detay sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

CİNSEL İÇERİKLİ SAHNE Mİ VAR?

Bazı kullanıcılar, videonun arka planında oynayan filmde cinsel içerikli sahnelerin bulunduğu öne sürerek Subaşı'yı eleştirdi. Bazıları ise bunun doğru olmadığı, filmin o sahnesinin her aksiyon filminde görülebilecek bir sahne olduğunu savundu.

ACUN'UN YENİ İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde bir markayla yaptığı işbirliğinin tanıtım gecesine katılan Şeyma Subaşı, eski eşi Acn Ilıcalı'nın 20 yaşındaki yeni kız arkadaşı için "O konu hakkında yorum yapmayayım. Çok küçük ama galiba" demişti.


Haber Videosu

: Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (6)

  • REZİL:
    bence devlet bu cocuk alacak yada babasi biraz sorumluk alacak bakacak orda burda gezmek yerine baba da gørevini yapmasi gerek bunlar zaten orda burda alem yapsin diye dunya gelmisler
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • TEMEL:
    sorun adim atmayan devlet de direk nafaka denen sacmaligi tam kaldir bu tipler gundemi mecgul edemez zengin bir koca bul ømur boyu alem yap sov yap deniyor sistem de yerli kaldir parasi yok ise devlet 6 ay belli miktar para versin sonra is teklif etsin kabul etmez ise sistem de cikar bu nafaka yuzun de insanlar evlenmek mutlu olmak pesin de degil herkes bir kaz ariyor bunun da suclusu devlet adim atmiyor dul kadinlarin koruyup bol zina yapin diye yol aciyor yani akp de suclu islerine yapayor
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler