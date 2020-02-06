Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabının hikayeler kısmından kızıyla ilgili paylaştığı son video gündem oldu. Subaşı, kızının yanında yaş sınırı gerektirebilecek içerikler izlediği için eleştirilerin hedefi oldu.
Sosyal medya hesabından cesur pozlara imza atarak sürekli magazin dünyasında gündem olmayı başaran Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabının hikayeler bölümünden kızı Melisa ile yaptığı son paylaşım yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Kızının ayağına krema sıktığı anların görüntülerini Instagram hesabından paylaşan Subaşı'nın gönderisinde yer alan bir detay sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.
CİNSEL İÇERİKLİ SAHNE Mİ VAR?
Bazı kullanıcılar, videonun arka planında oynayan filmde cinsel içerikli sahnelerin bulunduğu öne sürerek Subaşı'yı eleştirdi. Bazıları ise bunun doğru olmadığı, filmin o sahnesinin her aksiyon filminde görülebilecek bir sahne olduğunu savundu.
ACUN'UN YENİ İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde bir markayla yaptığı işbirliğinin tanıtım gecesine katılan Şeyma Subaşı, eski eşi Acn Ilıcalı'nın 20 yaşındaki yeni kız arkadaşı için "O konu hakkında yorum yapmayayım. Çok küçük ama galiba" demişti.
Haber Videosu: Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
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bence devlet bu cocuk alacak yada babasi biraz sorumluk alacak bakacak orda burda gezmek yerine baba da gørevini yapmasi gerek bunlar zaten orda burda alem yapsin diye dunya gelmislerCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sorun adim atmayan devlet de direk nafaka denen sacmaligi tam kaldir bu tipler gundemi mecgul edemez zengin bir koca bul ømur boyu alem yap sov yap deniyor sistem de yerli kaldir parasi yok ise devlet 6 ay belli miktar para versin sonra is teklif etsin kabul etmez ise sistem de cikar bu nafaka yuzun de insanlar evlenmek mutlu olmak pesin de degil herkes bir kaz ariyor bunun da suclusu devlet adim atmiyor dul kadinlarin koruyup bol zina yapin diye yol aciyor yani akp de suclu islerine yapayorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Însan, bazen; nefsani arzularına sahip olmalı.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Çocuğun psikolojisini, bozacak!Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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turkiyenin butun derdiyle dertlenen babasi MACUN bu olayada el atar simdi.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Şimdikten alıştırıyordur Naapsın garibimCevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır