Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten pişti açıklaması!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak tanıtığımız Yüsra Geyik, geçtiğimiz günlerde bir dergiye poz vermişti. Geyik'in giydiği kıyafeti daha önce Şevval Şahin ve Elçin Sangu'nun da giydiği ortaya çıkmıştı. Geyik'ten günler sonra 'pişti' açıklaması geldi

Milliyet'ten Senem Aydın'a konuşan Geyik, samimi açıklamalarda bulundu.

Geyik, "Geçtiğimiz günlerde giydiğiniz kıyafetle Şevval Şahin ve Elçin Sangu ile pişti oldunuz. Hatta 'Hangisine daha çok yakıştı?' anketleri yapıldı. Siz nasıl yorumlarsınız?" sorusuna ilk kez yanıt verdi.

Kaynak: Snob Magazin