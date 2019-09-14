Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh İzmir'de saldırıya uğradı

14.09.2019 09:54

Efsane dizi Arka Sokaklar'da Mesut karakterini canlandıran usta oyuncu Şevket Çoruh İzmir'de korkunç bir saldırıya uğradı. Çoruh sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yanındakilerle, sabah saat 4 sıralarında, eli bıçaklı yirmiye yakın kişinin saldırısına uğradığını duyurdu.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Çoruh, "İzmir'in göbeğinde darp edildik. Servet'in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından. Canımızı kurtardık. Şimdilik" notuyla hayranlarını korkuttu.

"LİNÇ EDİLMEYE ÇALIŞILDIK"

Daha sonra Kantar Polis Merkezi'nde olduklarını söyleyen ünlü oyuncu, "Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettiğimiz içinlinç edilmeye çalışıldık" diyerek olayın sebebini açıkladı.