Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın Oğlu Tekin'in Öleceği İddiaları Asılsız Çıktı
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'da öleceği iddiaları ortaya atılan Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin, gözlerini açtı.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'ın dün akşam ekrana gelen 462. bölümünde Tekin'in ölüp ölmediği sorusu yanıt buldu.
Geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümde feci şekilde dayak yiyen Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin'in öleceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Fragmanda mezarlık sahnesine yer verilmesi dedikoduları daha da güçlendirmişti.
Ancak dün akşam ekrana gelen yeni bölümde yoğun bakımda tutulan Tekin, gözlerini açtı. Başta Hüsnü Çoban olmak üzere herkes Tekin'in uyanması ile büyük sevinç yaşadı.
YORUMLAR (11)
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asılsız mı çıkmış.. tüm türkiyeye geçmiş olsun ... valla bu gece rahat uyuruz artık :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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evet hüsnü çobanın oğlu öldü hadi herkez kına yakınsın hüsnü çoban dahil acımız büyük 7 den 70mişe çifçiden memura müdürden komsere haydin eller havayaCevap Yaz Yayından Kaldır
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EnesCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu dizide bir karakter ölecekse ancak 5 bölümde ölür.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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çok sevindimCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Hüsnü Çonanın Oglu Ölecekte Ne Kadar Doğru Prası Faili Meçhul.Yunan Adalarının Geçmişte Bazı Devlet Adamlarımızın Yanar Dönerligiyle Ve Ülkemize Oynanan Oyunlarla Yunanlılara Kaptırmışız.Lakin Yıllardır İkdidara Hayalleriyle Yanıp Tutuşan Ve Birtürlü Hayelleri Yaptıkları Dalevereler Sonucu Nasip Olmayan Muhalefetimizin Başkanı Koyunlarına Nutuk Atıyor 2019 da Yunanlıların Elinden Alacağız.Nasıl Diye Sorarsak?Bizim İçin Orası Mechul Lakin Koyunlara Göre SSK yı Batıran Başkanları Tekrar Başbakan Olursa Eh Artık 2019 damı 3019damı Olur Orası Bizim Dizinin Sonunda Göreceğiz Lakin SSK yı Batıran Bu Hayalperest Koyunların Başkanı Adalardan Vazgeçtik Yanlış Hesapların Sonucu Türkiye'nin Tamamını Vermezse Dua EdelimCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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O metin degil tekinCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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fuzuli bir filim hic bir zaman sevmedim bu filmiCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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metin.deyil.tekinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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YAW TEKİNİ METİNDE YAPTINIZ BE VALLA HELAL SİZECevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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METİN DEĞİL TEKİN---TEKİNCevap Yaz 1 Yayından Kaldır