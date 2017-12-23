Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın Oğlu Tekin'in Öleceği İddiaları Asılsız Çıktı

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın Oğlu Tekin'in Öleceği İddiaları Asılsız Çıktı

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Arka Sokaklar'da öleceği iddiaları ortaya atılan Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin, gözlerini açtı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'ın dün akşam ekrana gelen 462. bölümünde Tekin'in ölüp ölmediği sorusu yanıt buldu.

Geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümde feci şekilde dayak yiyen Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin'in öleceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Fragmanda mezarlık sahnesine yer verilmesi dedikoduları daha da güçlendirmişti.

Ancak dün akşam ekrana gelen yeni bölümde yoğun bakımda tutulan Tekin, gözlerini açtı. Başta Hüsnü Çoban olmak üzere herkes Tekin'in uyanması ile büyük sevinç yaşadı.

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YORUMLAR (11)

  • GÖLGE:
    asılsız mı çıkmış.. tüm türkiyeye geçmiş olsun ... valla bu gece rahat uyuruz artık :D
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  • VER ÇOŞKUYU:
    evet hüsnü çobanın oğlu öldü hadi herkez kına yakınsın hüsnü çoban dahil acımız büyük 7 den 70mişe çifçiden memura müdürden komsere haydin eller havaya
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  • ALBATROS:
    Hüsnü Çonanın Oglu Ölecekte Ne Kadar Doğru Prası Faili Meçhul.Yunan Adalarının Geçmişte Bazı Devlet Adamlarımızın Yanar Dönerligiyle Ve Ülkemize Oynanan Oyunlarla Yunanlılara Kaptırmışız.Lakin Yıllardır İkdidara Hayalleriyle Yanıp Tutuşan Ve Birtürlü Hayelleri Yaptıkları Dalevereler Sonucu Nasip Olmayan Muhalefetimizin Başkanı Koyunlarına Nutuk Atıyor 2019 da Yunanlıların Elinden Alacağız.Nasıl Diye Sorarsak?Bizim İçin Orası Mechul Lakin Koyunlara Göre SSK yı Batıran Başkanları Tekrar Başbakan Olursa Eh Artık 2019 damı 3019damı Olur Orası Bizim Dizinin Sonunda Göreceğiz Lakin SSK yı Batıran Bu Hayalperest Koyunların Başkanı Adalardan Vazgeçtik Yanlış Hesapların Sonucu Türkiye'nin Tamamını Vermezse Dua Edelim
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