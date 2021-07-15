Arjantin'de Küba'daki protestolar yanlısı ve karşıtı gösteriler düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arjantin'de Küba'daki protestolar yanlısı ve karşıtı gösteriler düzenlendi

Arjantin'de Küba'daki protestolar yanlısı ve karşıtı gösteriler düzenlendi
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Arjantin'de, Küba'da 11 Temmuz'da başlayan yönetim karşıtı protestolara ve Küba hükümetine destek protestoları yapıldı.

BUENOS Arjantin'de, Küba'da 11 Temmuz'da başlayan yönetim karşıtı protestolara ve Küba hükümetine destek protestoları yapıldı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Küba Büyükelçiliği önünde sol görüşlü grupların çağrısıyla öğleden sonra yüzlerce kişi "Küba yalnız değildir" başlığı altında toplandı.

Göstericiler, Küba'da 60 yıllık tarihinde ilk kez büyük çaplı sokak gösterileriyle karşı karşıya kalan Küba Komünist Partisi (PCC) hükümetine destek verdi ve ABD'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını talep etti.

Büyükelçiliğin bulunduğu sokakta akşam saatlerinde Küba'daki protestoları destelemek amacıyla PCC karşıtları da toplandı.

İki grup arasında arbede çıkmaması için polis karşıt görüşlü grupların bir araya gelmesini engelledi.

PCC karşıtları arasında bulunan Kübalılar, kendi ülkelerinin büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyemediği için rahatsızlığını dile getirdi.

Komünizm ve sosyalizm karşıtı sloganlar atan grup, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'i sert bir dille eleştirdi.

Gösterilerin geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Küba'daki protestolar

Nüfusu 11 milyonu aşan Orta Amerika'da bir ada ülkesi olan Küba'da 11 Temmuz'da başkent Havana'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki San Antonio de los Banos bölgesinde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Küba'da sol devrimin yapılmasından bu yana 60 yıldır ilk kez binlerce kişinin katıldığı gösterilere sahne olan ülkede protestocular, "Diktatörlük yıkılsın, Özgürlük, Korkmuyoruz" gibi sloganlar atmış ve yer yer yağma ve şiddet olayları yaşanmıştı.

Gösterilerin ülkeyi etkisi altına almasının ardından Diaz-Canel, PCC yanlılarını, devrimi muhafaza etmek için sokaklara davet etmiş ve hükümet yanlısı gösteriler de düzenlenmişti.

Resmi kaynaklar ülkede 1 göstericinin hayatını kaybettiğini ve onlarcasının da gözaltına alındığını açıklamıştı.

Hükümet karşıtları ise Diaz-Canel yönetiminin göstericilere sert müdahale ettiğini savunarak 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını veya ortadan kaybolduğunu ileri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

Arjantin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Arjantin'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vahap Seçer Muharrem İnce Mustafa Demir İbrahim Aydemir
Magazin Tarkan Tolga Akış Düm Tek Tek Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Balotelli Burak Elmas Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arjantin'de Küba'daki protestolar yanlısı ve karşıtı gösteriler düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 03:15:19. #1.16#

title