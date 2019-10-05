Arjantin'de bir kadın kavga ettiği komşusunun köpeğini çocuklarının gözü önünde işkence yaparak öldürdü

05.10.2019 20:44

Olay Arjantin'in Santa Fe şehrinde meydan geldi. Yerel medya, 60'lı yaşlarda olduğu belirtilen bir kadının, kendi köpeğiyle kavga eden komşu köpeğini bahçesine getirdiğini ve kabloyla ağaca astığını duyurdu.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE YAPTI

Yerel medya, kadının ağaca astığı köpeği defalarca bıçaklayarak öldürdüğünü; bunu da çocukların gözü önünde yaptığını duyurdu.

GÖRÜNTÜLER KÖPEĞİN SAHİBİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olaya tanık olan 10 yaşında bir çocuk tarafından kaydedilen vahşet görüntüleri, öldürülen köpeğin sahibine götürüldü.

KÖPEĞİN SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Köpeğin sahibi görüntüleri polisle paylaşarak, yaşlı kadından şikayetçi oldu.