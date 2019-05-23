Arjantinli Saldırganlar, 2 Mültecinin Üzerine Benzin Döküp Yaktı
Arjantin'de mültecileri ülkelerinde görmek istemediklerini söyleyen saldırganlar, uyuyan 2 evsizi üzerlerine benzin döküp yaktı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires şehrinde mültecileri ülkelerinde görmek istemediğini söyleyen saldırganlar evsizlere saldırdı. Köprü altında yatmakta olan iki Venezuelalı evsiz adamın üzerine önce yanıcı benzin döktü daha sonra ateşe vererek adamları yakmaya çalıştı.
Arjantin'de gerçekleşen olayda köprü altında uyuyan Venzuelalı evsizlere saldırı yapıldı. Saldırganlar uyumakta olan evsizlere önce benzin döktü sonra evsizleri ateşe verdiler.
MÜLTECİLERİN VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU
Saldırı anında uyumakta olan mülteci hemen uyanıp üzerindeki alevleri söndürdü. Çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırılan ismi José Luis Pallaoro olarak açıklanan mültecinin vücudunun farklı yerlerinde ağır yanmalar meydana geldiği belirtildi. Arkadaşının ise ellerinde hafif yaralar olduğu ve yürüyerek hastaneye gittiği belirtildi.
ARJANTİN POLİSİ OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Olayın vuku bulduğu yerde yaşayan görgü tanıkları, saldırganlardan bir tanesinin mültecileri görmek istemediğini söyleyen bir iş insanının oğlu olduğunu söyledi.
Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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Buraya o iğrenç yorumları yazan sözde vatanseverler gidin Çanakkale deki şehitliğe bir bakın öyle yorum yazın sizi sözde vatan severler gidin lütfen gidin bakın orada kaç tane Suriyeli şehit var görün varsa utanmanız utanırsınız yoksa zaten diyecek bir şeyde yoktur bizler Türküz çok şükür Türkler misafirperverlikleri ile tanınır dünyada yazık gerçekten çok yazık. Onlar bize sığındılar biz Türkler bize sığınanları geri çevirmek dinimizde de kültürümüzde de yeri yoktur.Cevap Yaz 11 4 Yayından Kaldır
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allah belanızı versin yazık günah ya hiç mi allah korkunuz yok sizinCevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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Yazilan yorumlara bakinca insanin ici urperiyor . Yazik valla cok yazik , biz ne ara boyle olduk anlamadim. Turk halki herzaman vicdanli olup garip ve dusgunleri koruyup kollar. Ama bazi insanlar oyle yorum yapiyorki bu olayi yapanlardan daha VAHSICE geldi bana . Allah yardimcimiz olsun .Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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bu suriyeliler bu ülkeye geldi geleli hep bi skıntı var kardesim gidip ölünde demeyoruz ülkeniz temizlendi yürüyün gidin işteCevap Yaz 19 5 Yayından Kaldır
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vatikandaki Papazin dindas hemsireleriCevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır