Arıza 26. Bölüm fragmanı izle! Arıza 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 26. Bölüm full HD izle! Arıza 26. Bölüm izle!

Ekranların sevilen dizisi Arıza bugün Show TV'de yayınlandı. 25. Bölümü ile ekranlara gelen Arıza dizisinin yeni bölümü araştırılmaktadır. Peki, Arıza 26. Bölüm fragmanı izle! Arıza 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 26. Bölüm full HD izle! Arıza 26. Bölüm izle! Arıza son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Arıza bugün Show TV'de yayınlandı. 25. Bölümü ile ekranlara gelen Arıza dizisinin yeni bölümü araştırılmaktadır. Peki, Arıza 26. Bölüm fragmanı izle! Arıza 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 26. Bölüm full HD izle! Arıza 26. Bölüm izle! Arıza son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

ARIZA 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza 25. Bölümün ardından 26. Bölüm yayınlandı mı? Diye araştırılmaktadır. Arıza 26. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arıza 24. Bölümünde; İhtiyar, Balaban'ın şartını kabul eder ve konsorsiyumda yeni bir dönem başlar.Ali Rıza, Halide'nin başına gelenlerden sonra Balaban'ın peşini bırakmamaya karar verir. Konsorsiyum toplandığında ise Ali Rıza yaptıklarıyla herkesi şoke eder. Ali Rıza ve ailesi, Halide'yi istemeye gittikleri Haşmet'in evinde, hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kalırlar. Ali Rıza her şeyi göze alır ve babasıyla ilgili gerçeklere ulaşabilmek için eski bir polisin peşine düşer. O esnada ise konsorsiyum aldığı kararla Ali Rıza'yı oyun dışında bırakacaktır.

ARIZA SON BÖLÜM İZLE!

ARIZA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!