Arık Böke ve Yamaç karşı karşıya geliyor! Çukur'un 92. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Arık Böke ve Yamaç karşı karşıya geliyor! Çukur'un 92. bölüm 3. fragmanı yayınlandı - Magazin
Barış Arduç, Çukur, Magazin

Arık Böke ve Yamaç karşı karşıya geliyor! Çukur'un 92. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

Yamaç ve Çağatay arasındaki rekabetin kızıştığı Çukur dizisinin 92. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diziye yeni katılan Barış Arduç, Çağatay'ın kardeşi olarak Yamaç'ın karşısına çıkıyor.

13.03.2020 08:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:49
Arık Böke ve Yamaç karşı karşıya geliyor! Çukur'un 92. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 92. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çukur'a katılan ünlü oyuncu Barış Arduç'un hayat vereceği Çağatay'ın küçük kardeşi Arık Böke Erdenet fragmanda ilk kez görüldü. Fragmanda Yamaç ve Arık'ın karşılaşması ise herkesi heyecanlandırdı.

İKİ EZELİ DÜŞMAN KARŞI KARŞIYA

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, Yamaç'ın düşmanı olan Çağatay'ın kardeşi Arık Böke rolüyle Çukur dizisine dahil oldu. İlk kez karşı karşıya gelecek olan iki ezeli düşmanın silahlarını kuşanarak hazırlandığı sahneler ise izleyicileri ekrana kilitleyecek. Arık ve Yamaç arasında yaşanacaklar ise yeni bölümle belli olacak.

YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI

Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen 92. yeni bölümünden ilk sahnesinde Vartolu Sadettin ve Çağatay'ın karşı karşıya geldiği sahnede çalan "Halimem" türküsü eşliğindeki Vartolu'nun eğlenceli halleri izleyenleri gülümsetiyor. Polislerin geldiği ve Çağatay Erdenet'i tutukladığı anlar heyecanı yükseltirken, olayları Mahsun ile birlikte izleyen Yamaç zaferinin tadını çıkarıyor.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Çukur'un 9 Mart Pazartesi ekrana gelen 3. sezonun 24. bölümünde Cumali tarafından eve getirilen Damla'ya doktor ilk müdahaleyi yaparken, Koçovalı ailesi Cumali ve Damla'nın yaşadıklarıyla derinden sarsıldı. Cumali, Damla'nın kendine gelmesiyle intikam yemini etti. Çağatay'ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali'yi korumak isteyen Çukurlu gençler adeta etten duvar ördü. Polis, gözaltına aldıkları Yamaç'tan Çağatay'ı bulmak için yardım istedi. Bu sürpriz teklifi kabul etmeyen Yamaç, polisi karşısına aldı.

Murtaza'yı alan Vartolu, Timsah'ın peşine düştü. Timsah'ı ararken girdiği çatışmadan Aliço'nun yardımıyla kurtulan Vartolu, Timsah'ı öldürdü. Efsun, Yamaç'ın karşısında koz elde etmesi için kritik bir hamle yaptı. Cumali, tutulduğu yerden yangın çıkararak kaçmayı başardı ve Çağatay'a saldırısıyla nefesleri kesti. Cumali'nin saldırısından kurtulmayı başaran Çağatay'a Murtaza yardım etti. Cumali'yi zor kullanarak engellemeyi başaran Yamaç, ağabeyinin bu hale gelme nedenini öğrendiğinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Çağatay'ın Cumali'yi istediği Yamaç'tan polis de Çağatay'ı istedi. Bir gün süre verilen Yamaç'ın ne yapacağı merak konusu oldu. Yamaç, final sahnesinde öldü sanılan Emir'in yanına giderek ekran başındakilere büyük bir şok yaşattı.

Arık Böke ve Yamaç karşı karşıya geliyor! Çukur'un 92. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

Haberin Videosu:

Çukur'da Arık Böke ve Yamaç karşı karşıya geliyor! Çukur'un 92. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

İlgili Haberler

Çukur'un yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Yamaç, Çağatay'ı bitirmek için harekete geçti
Çukur'un yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Yamaç, Çağatay'ı bitirmek için harekete geçti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Magazin
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi Magazin
Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası tespit edildi
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor Magazin
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Magazin
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Kendilerini karantinaya alan Başbakan ve First Lady'den kötü haber Magazin
Kendilerini karantinaya alan Başbakan ve First Lady'den kötü haber
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler Magazin
Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili korkutan sözler
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı
Yıllar sonra babasını gören Ali Vefa travma geçiriyor! Mucize Doktor 27. bölüm fragmanı yayınlandı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda...
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Engin Özkoç Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy
Magazin Can Yaman Nuray Sayarı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Sergen Yalçın Göksel Gümüşdağ Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Avrupa Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Arık Böke ve Yamaç karşı karşıya geliyor! Çukur'un 92. bölüm 3. fragmanı yayınlandı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 08:57:57. #1.15#