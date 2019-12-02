Arı sürüsü işçinin kalçasına dadandı
Haberler » Güncel » Arı sürüsü işçinin kalçasına dadandı - Haber

Arı sürüsü işçinin kalçasına dadandı

Hindistan'da bahçede çalışırken arıların kalçasında olduğunu fark eden işçi ilginç bir şekilde tepki vermedi. Yanındaki arkadaşları ise şaşkınlık içinde o anları kameraya kaydetti.

02.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:31

'da cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Görüntüde bahçede çalışan bir işçinin kalçasına bir anda yüzlerce arı dadandı.

ARKADAŞLARI ARILARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Giydiği pantolunun üzerine toplanan arılar adama hiç zarar vermedi. Yanındaki arkadaşları arılara müdahale etmezken o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

HİÇ TEPKİ VERMEDİ

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran görüntüye ise beğeni yağdı. Görüntülerde arıların dadandığı adamın tepki vermemesi ise dikkat çekti.


Haber Videosu: Arı sürüsü işçinin kalçasına dadandı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et