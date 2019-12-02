Arı sürüsü işçinin kalçasına dadandı
Hindistan'da bahçede çalışırken arıların kalçasında olduğunu fark eden işçi ilginç bir şekilde tepki vermedi. Yanındaki arkadaşları ise şaşkınlık içinde o anları kameraya kaydetti.
Hindistan'da cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Görüntüde bahçede çalışan bir işçinin kalçasına bir anda yüzlerce arı dadandı.
ARKADAŞLARI ARILARI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI
Giydiği pantolunun üzerine toplanan arılar adama hiç zarar vermedi. Yanındaki arkadaşları arılara müdahale etmezken o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
HİÇ TEPKİ VERMEDİ
Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran görüntüye ise beğeni yağdı. Görüntülerde arıların dadandığı adamın tepki vermemesi ise dikkat çekti.
Haber Videosu: Arı sürüsü işçinin kalçasına dadandı