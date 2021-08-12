Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu'ndan Başkan Akman'a teşekkür ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu'ndan Başkan Akman'a teşekkür ziyareti

Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu'ndan Başkan Akman'a teşekkür ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Artvin'in Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı ziyaret ederek, Arhavi'de yaşanan sel felaketinde verdiği desteklerden ötürü kendisine teşekkür etti.

Artvin'in Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı ziyaret ederek, Arhavi'de yaşanan sel felaketinde verdiği desteklerden ötürü kendisine teşekkür etti.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde araç ve personel desteğinde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret etti. Ziyareti sırasında verdiği destekten dolayı Başkan Akman'a teşekkür eden Kurdoğlu, "Yaşadığımız sel felaketinin hemen akabinde Arhavi ilçemizde başlatılan çalışmalara verdikleri araç ve personel desteğinden dolayı Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman ve ekibine teşekkür etmek için geldim. Belediyemize ve Tuşba halkına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İmkanları çerçevesinde selden zarar gören Arhavililere destek sunmaya çalıştıklarını ifade eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ise selden etkilenen ilçe halkına geçmiş olsun dileklerini iletip, bir daha böylesi felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu. - VAN

Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu'ndan Başkan Akman'a teşekkür ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Muslera Merve Çoban Lionel Messi Burak Yılmaz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu'ndan Başkan Akman'a teşekkür ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 17:58:44. #1.16#

title