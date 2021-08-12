Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu, Edremit Belediyesi'ni ziyaret etti
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Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu, Edremit Belediyesi'ni ziyaret etti

Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu, Edremit Belediyesi'ni ziyaret etti
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Artvin'in Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Arhavi'de meydana gelen selin yaralarının sarılması için araç ve personel desteğinde bulunan Edremit Belediyesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Artvin'in Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Arhavi'de meydana gelen selin yaralarının sarılması için araç ve personel desteğinde bulunan Edremit Belediyesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye gelen Kurdoğlu, Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Ercan Karahan ve Abdullah Ekinci tarafından karşılandı.

Desteklerinden dolayı Edremit Belediyesi'ne teşekkür eden Kurdoğlu, "İlçede bir sel felaketi yaşadık. Bu anlamda Edremit Belediyesinin gönderdiği araç ve personeller biz de çalıştı. Dolayısıyla teşekkür ziyaretinde bulunmak istedim. Edremitlilere şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu, Edremit Belediyesi'ni ziyaret etti
Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu, Edremit Belediyesi'ni ziyaret etti
Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu, Edremit Belediyesi'ni ziyaret etti
Arhavi Belediye Başkanı Kurdoğlu, Edremit Belediyesi'ni ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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