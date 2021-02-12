Ares Özdemir kimdir, ne zaman öldü? Tiktok fenomeni Ares Özdemir nereli, kaç yaşında?

Tik Tok fenomeni olarak bilinen Ares Özdemir hayatı merak ediliyor. Sosyal medyada aktif olan Özdemir'in Tik Tok hesabında 128 bin takipçisi bulunuyor. Ares Özdemir kimdir, kaç yaşında? Ares Özdemir videoları...

Ares Özdemir adıyla tanınan sosyal medya fenomeninin gerçek adı Şehmus Özdemir'dir. Aslen Diyarbakırlı olan Özdemir, Antalya'da yaşamını sürdürüyor. Reklam anlaşması için gittiği bir görüşmede darp edildi ve durumu ciddiyetini koruyor. Ares Özdemir nereli? İşte detaylar...

ARES ÖZDEMİR KİMDİR?

Tik Tok'da 128 bin takipçiyle fenomen haline gelen Ares Özdemir, daha çok eğlenceli içerikler üretiyor. Aynı zamanda videolarında şarkılar da seslendiriyor. Özdemir, 20 yaşında ve aslen Diyarbakırlıdır. Sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre Dicle Üniversitesinde eğitim alıyor.

Antalya'da yaşamını sürdüren Ares'in gerçek adı Şehmus Özdemir'dir, sosyal paylaşım sitelerinde Ares adıyla biliniyor.

ARES ÖZDEMİR NE ZAMAN ÖLDÜ?

Antalya'da 'reklam filmi çekimi' yalanıyla kandırılan ve ormanlık alanda öldüresiyle dövülen Şehmus Özdemir, 19 Şubat 2020 tarihinde hayatını kaybetti.