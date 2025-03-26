Arefe günü kargolar çalışıyor mu 2025 yılında sorusunu soranlar için önemli bir detay da bu tarihin hem hafta sonu hem de yarım gün resmi tatil olmasıdır. Bu durum, kargo şirketlerinin çalışma saatlerini etkileyebilir. Bu nedenle Arefe günü kargolar açık mı sorusu, farklı firmalara göre değişkenlik gösterebilir. Peki, Arefe günü kargolar çalışıyor mu 2025? Arefe günü kargolar açık mı? İşte detaylar...

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

2025 yılında Ramazan Bayramı Arefe Günü, 29 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Genel olarak, kargo şirketleri cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişle çalışmakta, 13.00-17.00 saatleri arasında ise sadece şubelerde gönderi kabulü ve teslimi yapılıyor. Ancak, Arefe günü yarım gün resmî tatil olduğundan, kargo firmalarının çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor.

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Mart ile 1 Nisan tarihlerinin resmi tatil olarak kabul edilmesi nedeniyle kargo şirketleri de bu süreçte hizmet vermeyecek.