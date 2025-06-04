Arefe günü bankaların çalışma saatleri, 2025 Kurban Bayramı öncesi Arefe günü ile ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arefe günü aile hekimleri açık mı, doktorlar çalışıyor mu, konusu ne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Arefe günü aile hekimleri açık mı, doktorlar çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI, DOKTORLAR ÇALIŞIYOR MU?

5 Haziran 2025 Perşembe günü, Kurban Bayramı arefesi olması nedeniyle sağlık ocaklarının çalışma saatleri değişiyor. Arefe günü, saat 13:00'ten itibaren resmi tatil başlayacağı için sağlık ocakları öğleden sonra kapalı olacak. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların, sabah saatlerinde sağlık ocağını ziyaret etmeleri gerekecek. Öğleye kadar yapılacak muayeneler, tedaviler ve reçeteler işlemler için uygun olacaktır.

Arefe günü, yani 5 Haziran 2025'te, sağlık ocakları ve aile hekimleri yarım gün hizmet verecek.