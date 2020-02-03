: Ardahan'da çiftliğe inen kurt sürüsü, kangalların hışmına uğradı

03.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:09

Kış şartlarının çetin geçtiği Ardahan'da aç kalan kurt sürüleri, yerleşim yerlerine inmeye devam ediyor. Bunun son örneğini kent merkezine yakın konumdaki bir çiftlikte gördük.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda kurt sürüsü, yiyecek bulmak için geldikleri çiftlikte gözlerine kestirdikleri dişi kangalı aralarına alarak parçalamaya çalışıyor. Bu esnada boğuşmaları duyan erkek kangal, hızla olay yerine koşmaya başlıyor. Erkek kangalın geldiğini gören kurtlar, paniğe kapılıp kaçmaya başlıyor.

Bu esnada kurt sürüsünün geride bıraktığı üyelerden birinin kangalların arasında kalması ile durum daha da ilginç bir hal aldı. Olayın sonunda çiftlik sahibinin müdahale ettiği kavgada bir anlık fırsattan faydalanan kurt, olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

Haber Videosu