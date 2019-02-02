Arda Turan'la Davalık Olan Berkay Şahin, Hayranlarının Önünde Yemin Etti

Şarkıcı Berkay Şahin'i darp ve eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla yargılanan milli futbolcu Arda Turan, dün hakim karşısına çıktı. Berkay'ın duruşmada aylık kazancının bin TL olduğunu söylemesi üzerine sosyal medyada tepki yağmıştı. Aylık kazancı haberlerine açıklık getiren Berkay yaşadığı sıkıntılardan sonra, hayranlarıyla moral buldu.

İLGİNÇ AÇIKLAMALARA İMZA ATTI

Önceki akşam bir etkinlik kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde sahne alan Berkay, duygusal anlar yaşadı ve ilginç açıklamalara imza attı.

"SİZLER SAYESİNDE DAHA GÜÇLÜYÜM"

Kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına seslenen Berkay, "Bu yağmurlu havada beni yalnız bırakmadığınız için Allah hepinizden razı olsun, teşekkür ederim. Sizler sayesinde daha güçlüyüm, iyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

"ŞEREFİM ÜZERİNE YEMİN EDERİM"

Konser sırasında müzikseverlerle dertleşen popçu, "Bundan sonrası yaşayacağım her günde, kızımın yüzünü yere düşürecek bir şey yapmayacağıma şerefim üzerine yemin ederim" dedi.

"BU HAYATTA HERKESTEN VAZGEÇİYORSUNUZ"

Futbolcu Arda Turan'la yaşadığı kavga ile ilgili önceki gün duruşmaya çıkan Berkay, sadece şarkı söylemek istediğini belirterek, "Kendi kendime 'konuşma, şarkını söyle ve git' diyorum, ama gönül el vermiyor. Burada gördüğüm sizlere ve sahneye ihtiyacım vardı. Uzun uzun konuşmak istemiyorum, konuşacak bir şey yok. Her şey ortada ama şunu net olarak söylemek istiyorum. Bu hayatta herkesten vazgeçiyorsunuz, ama evladınızdan vazgeçemiyorsunuz" ifadelerini kullandı.