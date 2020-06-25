Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
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Arda Kural, peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi

Arda Kural, peçe takanlar için "Kızım yolda gördüğünde Öcü demiştim, korkmuştu" diyen Hülya Avşar'a "Para için soyunanların Allah için giyinenlere laf söylediği iğrenç bir çağda yaşıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

25.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:46

Hülya Avşar, önceki gün kızı Zehra Çilingiroğlu ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Siyah maske takan Avşar, peçe takan kadınlarla ilgili konuştu. Peçe kullananlar için 'Öcü' ifadesini kullanan Avşar'a ilk tepki oyuncu Arda Kural'dan geldi.

"ZEHRA PEÇELİLERİ GÖRÜNCE ÖCÜ DEMİŞTİM"

Yüzüne siyah bez maske takarak magazin muhabirlerinin karşısına geçen Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini 'öcü' demiştim. Korkmuştu. Gerçekten çok zor hayatları varmış bir kere hava sıcak ve yemek yemek çok zor" ifadelerini kullandı.

Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi

İLK TEPKİ ARDA'DAN GELDİ

Son olarak TRT'de yayınlanan Tutunamayanlar dizisinde rol alan Arda Kural, Twitter hesabında Hülya Avşar için "Para için soyunanların Allah için giyinenlere laf söylediği iğrenç bir çağda yaşıyoruz" dedi.

Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Arda Kural, peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi

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