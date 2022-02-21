Arda Kural'ın son halini görenler inanamadı: Eski haline geri dönmüş

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından Eyvah Kızım Büyüdü, Kuzenlerim, Lise Defteri gibi televizyonda iz bırakmış dizilerde yer alan ve 2005-2008 yılları arasında ise Emret Komutanım dizisinde canlandırdığı Posta Ferit karakteriyle daha da ünlenen Arda Kural, yaşadığı zor günleri atlattı.

ARTIK GERİ DÖNÜYORUM DEMİŞTİ

Psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Arda Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü. Hastalığının ardından zor günler yaşayan Arda Kural, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum." sözleriyle müjdeli haberi vermişti.

"ESKİ HALİNE GERİ DÖNMÜŞ"

Özellikle gençliğinde "Yerli Leonardo DiCapro" lakabıyla anılan Arda Kural, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yeniden gündem oldu. Saçlarının imajını değiştiren ve zayıfladığı görülen Kural'ın bu hali sevenlerini mutlu etti. "Eski haline geri dönmüş" yorumları oldukça fazla yapılan Arda Kural, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmayı başardı.