Arazisindeki taşları temizletirken iş makinesinin altında kalıp, öldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, arazisindeki taşları temizleten çiftçi Esat Altundal (55), manevra yapan iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Divan Mahallesi'nde meydana geldi. Arazisinde taşları temizleten Esat Altundal, manevra yapan R.T. yönetimindeki iş makinesinin altında kaldı. Ağır yaralanan Altundal, çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Altundal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Altundal'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, iş makinesi operatörü R.T. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet SEZGİN