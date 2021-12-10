Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

Özyeğin Üniversitesi, 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ile 25. 11. 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılan başvuruların ön değerlendirmesi sonucunda sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve sınav detayları aşağıda belirtilmektedir.

İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Aranan Şartı; "İşletme veya Mühendislik Fakültesi Lisans derecesine sahip olmak, İşletme veya Endüstri Mühemdisliği alanlarında yüksek lisans yada doktora yapmış veya yapıyor olmak"

Zeynep Keserlioğlu/ Yazılı sınava katılabilir. Barlas Armatlı/ Yazılı sınava katılabilir. A. Aybike Baykal/ Yazılı sınava katılabilir. Çağla Güven/ Yazılı sınava katılabilir. Zeynep Üstünel/ Yazılı sınava katılabilir. Elif Berfin Kızıltaş/ Yazılı sınava katılabilir. Gamze Yüksel Doğan/ Yazılı sınava katılabilir. Gökhan Özbek/ Yazılı sınava katılabilir. Tuğçe Uzer/ Yazılı sınava katılabilir. Berrin Koca Üçsu/ Yazılı sınava katılabilir. Yazılı Sınav - Tarihi ve Saati: 13 Aralık 2021, Pazartesi 09: 30 - 12: 00

Yazılı Sınav - Yeri: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü AB2 Binası Oda: G016

Önemli Not: Pandemi tedbirleri kapsamında, kampüse giriş için HES kodunuzda iki aşınızın tam olduğu bilgisi olmalı veya PCR testiniz ile gelmelisiniz.

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