Aras Bulut İynemli'den Çukur'a Askerlik Molası!
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin bedelli askerlikten yararlanarak vatani görevini yerine getirmek için askere gideceği iddia edildi.
Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin bedelli askerlikten yararlanarak vatani görevini yerine getirmek için askere gideceği iddia edildi.
BİRLİĞİNE TESLİM OLACAK
Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan genç oyuncu Aras Bulut İynemli'nin bedelli askerlikten yararlanacağı bir süredir konuşuluyordu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin önümüzdeki günlerde birliğine teslim olacağı iddia edildi. Ünlü oyuncunun 21 gün fenomen dizi Çukar'a ara vereceği ifade edildi.
STOK SAHNELERLE YERİ DOLDURULACAK
Dizide rolü gereği vurulan ve sahnelerinin hepsi hastanede çekilen ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin askerde olduğu süre boyunca daha önceden çekilmiş stok sahnelerle yerinin doldurulacağı da iddialar arasında yerini aldı.
-
kesinlikle bedelli yapanlara hiç askere gitmesinler asker üniforması giymesinler. çünkü 21 gün yan gelip yatarak askeriyeden foto paylaşarak ilerde askerliğini yapmamış diyenlere kanıt göstermede kullanacaklar. çevresine çocuklarına hava atma aracı olacak var ya ne zor askerlik yaptık zırvalıkları için 21 her şekilde askerlik fotoları çekecekler nerden bilsinler 21 gün askercilik olduklarını sanki gerçek askerlik yaptıklarıın zannedeceklerCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
-
Neden bedelliCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Yakisir kardesime yapsin tabi askerlik bedelli de olsa vatani gorevdirCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
-
Normal gitti ve geldi dediler. Güzel haber.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
28 yaşında adamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır