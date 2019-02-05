Aras Bulut İynemli'den Çukur'a Askerlik Molası!

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin bedelli askerlikten yararlanarak vatani görevini yerine getirmek için askere gideceği iddia edildi.

BİRLİĞİNE TESLİM OLACAK

Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan genç oyuncu Aras Bulut İynemli'nin bedelli askerlikten yararlanacağı bir süredir konuşuluyordu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin önümüzdeki günlerde birliğine teslim olacağı iddia edildi. Ünlü oyuncunun 21 gün fenomen dizi Çukar'a ara vereceği ifade edildi.

STOK SAHNELERLE YERİ DOLDURULACAK

Dizide rolü gereği vurulan ve sahnelerinin hepsi hastanede çekilen ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin askerde olduğu süre boyunca daha önceden çekilmiş stok sahnelerle yerinin doldurulacağı da iddialar arasında yerini aldı.