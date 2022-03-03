Arap coğrafyasının en eski çiçek fuarı Mısır'da ziyaretçilerini ağırlıyor

Mısır'ın başkenti Kahire'nin yaklaşık 20 kilometre güneybatısında yer alan Giza kentinde bu yıl 89'uncusu düzenlenen "İlkbahar Çiçek Fuarı" yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Mısır Tarım Bakanlığının resmi Facebook sayfasında yer alan bilgiye göre, her sene yaklaşık 28 dönümlük Orman Parkı'nda kurulan ve 26 Şubat'ta 240 çiçek yetiştiricisinin katılımıyla faaliyetlerine başlanan çiçek fuarı, Arap bölgesinde en büyük ve en eski fuar olarak kabul ediliyor.

Rengarenk bitki ve çiçekler ile ziyaretçilerine adeta görsel şölen yaşatan çiçek fuarı, içinde barındırdığı süs bitkileri, çiçekler, meyve ağaçları fidanı ve bahçeciliğin tüm gereksinimlerinin yanı sıra peyzaj ve kaktüsler ile renkli bir alan oluşturuyor.

Çiçek fuarında sonbahar meyve ağacı fidanı ve süs bitkileri de satılıyor

Mısır Tarım Bakanlığı tarafından 89 yıl önce resmi açılışı yapılan ve geleneksel hale gelen etkinlik kapsamında, rengarenk çiçeklerin yanı sıra sonbahar meyve ağaçları fidanı ve süs bitkileri de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

AA muhabirine konuşan çiçek üreticisi Mahmud Abdurrahman, "Şeftali, erik, üzüm, elma, incir gibi elimizde tüm sonbahar meyve ağacı fidanları bulunuyor. Aynı şekilde limon, portakal, mandalina bitkileri ve süs bitkileri yetiştiriyoruz." dedi.

Genel olarak bahçe bitkileri (çiçekler), süs bitkileri arasında ise hurma ağacı ve benzeri bitkilere önem verdiklerini ifade eden Abdurrahman, bitkilerin türü, ömrü ve hacmine göre fiyatların yaklaşık 20 cüneyhten (yaklaşık 1 dolar 27 cent) başladığını söyledi.

Fuarda fiyatların çok uygun olduğunu ve her bütçeye göre çiçek, süs bitkileri ve meyve ağacı fidanı olduğunu aktaran Abdurrahman şu ifadeleri kullandı:

"Çiçek fuarı ziyaretçiler için çok faydalı bir tecrübe olacaktır. Herkesin bizi ziyaret etmesini temenni ederim. Ziyaretçiler, çiçek ve diğer bitkilerin yanı sıra tarım hakkında da çok faydalı bilgiler edinecektir."

İlkbahar Çiçek Fuarı'nın resmi olmayan tarihi 108 yıl öncesine uzanıyor

Mısır'da her sene Orman Parkı'nda düzenlenen ve Arap coğrafyasındaki en büyük ve en eski fuar olarak kabul edilen çiçek fuarının tarihinin 108 yıl öncesine dayandığı ifade ediliyor.

Tarihi kaynaklar, dönemin Mısır hükümdarı Hıdiv İsmail tarafından 1875 yılında inşa edilen Orman Parkı'nda kurulan çiçek fuarının ilk olarak 1914 yılında açıldığına ancak resmiyet kazanmadığına yer veriyor.

26 Şubat'ta kapılarını ziyaretçilere açan ve 45 gün boyunca hizmet veren çiçek fuarında, maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe gibi Kovid-19 önlemleri uygulanıyor.

Giza Valisi Ahmed Raşid ve diğer bazı Mısırlı yetkililerin katılımıyla 26 Şubat'ta açılışı yapılan çiçek fuarı, 31 Mart Mısır yerel saatiyle akşam 21.00'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.