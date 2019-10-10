Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki: Operasyon kabul edilemez

10.10.2019 11:48

Arap Birliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere 12 Ekim Cumartesi günü olağanüstü toplanma kararı aldı.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, yaptığı yazılı açıklamada, Arap Birliğinin 12 Ekim'de dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplantı düzenlemeyi kararlaştırdığını duyurdu.

KARAR, MISIR'IN TALEBİ ÜZERİNE ALINDI

Kararın Mısır'ın acil toplantı talebi ve bazı ülkelerin de bunu desteklemesi üzerine alındığını belirten Zeki, toplantının Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği operasyon nedeniyle yapılacağını ifade etti.

ARAP BİRLİĞİ'NDEN KÜSTAH TEPKİ: OPERASYON KABUL EDİLEMEZ

Zeki, Arap Birliği üyesi olan Suriye'ye yönelik operasyonu kabul edilemez bulduklarını savundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Arap Birliğini acilen olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini dün imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

KARA HAREKATI DA AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı dün akşam başlamıştı.

Öte yandan Hatay'dan dün akşam saatlerinde yola çıkan 12 araçlık askeri konvoy İslahiye'ye ulaştı. Komando birlikleri ve zırhlı araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'da yönüne ilerledi. Geniş güvenlik önlemleri altında hareket eden konvoydaki birliklerin Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır hattı ve Suriye'de görevlendirileceği öğrenildi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.

Kaynak: AA