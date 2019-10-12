Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah yorum

12.10.2019 16:22

Arap Birliği, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Mısır'ın çağrısıyla olağanüstü toplandı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebul Geyt; Türkiye, bölgedeki tek amacının terör koridorunu temizlemek olduğunu defalarca dile getirmesine rağmen Harekatı 'egemenliğe saldırı' olarak yorumladı. Arap Birliği daha önce yaptığı açıklamada da operasyonu 'kabul edilemez' bulduklarını açıklamıştı.

Türkiye'nin operasyon düzenlediği bölgelerde Suriye rejiminden hiçbir kuvvet olmamasına rağmen Barış Pınarı Harekatı'na 'istila' deme küstahlığını gösteren Genel Sekreter, Türkiye'nin operasyonunu kınadı.

ARAP BİRLİĞİ'NDEN KÜSTAH YORUM

Bölgenin yıllardır terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında olmasına ses çıkarmayan Arap Birliği, Türkiye'nin Güvenli Bölge oluşturmak maksadıyla girdiği Fırat'ın doğusundaki harekatla ilgili olarak, "Bu bir Arap devletinin topraklarını istila edip egemenliğine saldırmaktır" yorumunda bulundu.

Arap Birliği'nin dönem başkanı Irak'ın Dışişleri Bakanı Ali el-Hakim de Türkiye'nin barışçıl operasyonunu kınama gafletinde bulundu. Ali el-Hakim, 2011'de üyelikten çıkarılan Suriye'nin birliğe yeniden alınması çağrısını da yaptı.

ARAP BİRLİĞİ NEDİR?

Arap Birliği 22 Arap ülkesinin üye olduğu bir ittifak topluluğu olarak biliniyor.

Birlik Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye tarafından 22 Mart 1945'te Mısır'ın başkenti Kahire'de kuruldu.

7 ülkenin kuruluşundan itibaren yer aldığı daha sonra katılımlarla sayının 22'ye yükseldiği toplulukta ana üyelerin yanı sıra daimi gözlemci ülkeler de yer alıyor.

Arap Birliği'ne üye olan ülkeler;

Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, BAE, Umman, Yemen, Kuveyt, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya, Sudan, Somali, Filistin, Cibuti, Komorlar