: Arama kurtarma çalışmalarına hassas burunlu eğitimli köpekler de katıldı

26.01.2020 08:13 | Son Güncelleme: 26.01.2020 08:23

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HASSAS BURUNLU KÖPEK KULLANILDI

Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki yıkılan bir binanın enkazı altında kalan son bir vatandaşa ulaşmak için hassas burunlu köpekler eşliğinde devam ediyor.

Türkiye dün gece Elazığ'dan gelen haberle sarsıldı. Kandilli'nin 6.5, AFAD'ın ise 6.8 olarak duyurduğu deprem birçok çevre ilde şiddetli şekilde hissedildi. Doğu'da birçok ilde hissedilen deprem, halkı sokaklara dökerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika haberi ile bölgeye gitti. Yürekleri ağızlara getiren depremin boyutları ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem çevre iller ile Diyarbakır, Adıyaman ve Samsun'da da hissedildi.

"HELALLİK İSTEDİM"

Elazığ'ın yapısal olarak binaları çok çürük olduğunu aktaran bir vatandaş, "Deprem olduğu zaman kaçmadım annemden helallik istedim. Sonra komşularımıza baktık ölü ve yaralı var mı diye. Sonra enkaz bölgesine geldik elimizden bir şeyler gelir diye. Görevliler sağ olsun her yerden gelmişler. Allah yardım etsin ölenlerin başı sağ olsun" diye konuştu.

AFAD'DAN SON AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31 olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısının 45'e yükseldiği aktarıldı.

Depremin ardından 1556 vatandaşın hastanelere başvurduğu bilgisinin verildiği açıklamada, bölgeye ulaştırılan 9 bin 545 çadırdan ihtiyaç duyulan kadarının kurulumunun tamamlandığı, hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı, 409'unun az ve orta hasarlı olduğu belirlendiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu