'Arama' bahanesiyle 2 kişinin cep telefonunu gasbetti
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'Arama' bahanesiyle 2 kişinin cep telefonunu gasbetti

'Arama' bahanesiyle 2 kişinin cep telefonunu gasbetti
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da, arkadaşını ve amirini arama bahanesiyle 2 kişinin cep telefonunu gasbedip, kaçan Suriyeli Mohamed Mahdi Al-Durgham (21), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

ADANA'da, arkadaşını ve amirini arama bahanesiyle 2 kişinin cep telefonunu gasbedip, kaçan Suriyeli Mohamed Mahdi Al-Durgham (21), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı. 

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde, 11 Haziran'da, Suriye uyruklu Mahmut Al-Yahya'nın yanına gelen kişi, arkadaşını araması gerektiği yalanını söyleyip, cep telefonunu istedi. Bu sırada Al-Yahya'nın cep telefonunu gasbeden şüpheli, olay yerinden kaçtı. Aynı gün Esra Zen'in evine gidip, kapıyı çalan şüpheli, su saatini kontrol ettiği ve amirini araması gerektiği yalanını söyleyerek, cep telefonunu istedi. Zen'in cep telefonunu da bu yolla gasbeden şüpheli, kaçtı. Mahmut Al-Yahya ile Esra Zen'in şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyip, şüphelinin benzer suçlardan kaydı olan Suriyeli Mohamed Mahdi Al-Durgham olduğunu tespit etti. Polis, Al-Durgham'ı saklandığı adresine yapılan baskınla yakaladı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Mohamed Mahdi Al-Durgham, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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