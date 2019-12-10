Aralık ayının Parlayan Yıldızları Sezin Ege Kabaklı ve Elif Spor oldu

10.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:18

Genç müzisyenlerin büyük beğeni topladığı gecede; Sezin Ege Kabaklı J. S. Bach, S. Rachmaninov, W. A. Mozart veF. Chopin'den, Elif Spor ise L. V. Beethoven veJ. Brahms'tan eserler seslendirdi.

2005 doğumlu Sezin Ege Kabaklı, piyano eğitimine 7 yaşında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladı. 2017 yılında Viyana'da düzenlenen "Edelweiss" yarışmasında ve 4. Uluslararası Genç Yetenekler Yarışması'nda üçüncülük ödülüne layık görüldü. 2010 yılında piyano eğitimine başlayan Elif Spor, 2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. 11. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda ve İtalya'da düzenlenen Uluslararası Milano Piano Talents Yarışması'nda üçüncülük ödülü; 1. Uluslararası "Rhapsody" piyano yarışmasında ise "mansiyon ödülü" aldı.

Parlayan Yıldızlar serisinin bir sonraki konseri, 27 Ocak Pazartesi akşamı, saat 20.30'da Zuhal Erdin (saksofon) ve Deniz Su Polat (viyola) ile gerçekleşecek.

Kaynak: Bültenler