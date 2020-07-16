Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
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Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği

Abdullah Gül, Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp tebrik etti. Gül'ün bu hamlesi "Aralarındaki buzlar eriyor mu?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

16.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:53

Ayasofya'nın ibadete açılmasının yankıları devam ederken Hürriyet gazetesi Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı köşe yazısında kulisleri hareketlendirecek bir detaya yer verdi. Hakan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiğini aktardı.

ARALARINDAKİ BUZLAR ERİYOR MU?

Ahmet Hakan, "Yerlerinde olsam" başlığıyla yayımlanan bugünkü yazısında Ayasofya'nın ibadete açılması ve yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi kararı sonrası sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir gelişmeyi yazdı. Yazısında "İşittiğime göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp Ayasofya kararından dolayı tebrik etmiş Abdullah Gül" ifadelerini kullanan Hakan, okuyucularına "Benimse kafamda tek bir soru var: Bu telefon Abdullah Gül'ün 'millet ittifakı' adayı olması işini daha da zorlaştırır mı, yoksa kolaylaştırır mı?" şeklinde bir de soru yöneltti.

NE OLMUŞTU?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı.

İLK NAMAZ 24 TEMMUZ'DA KILINACAK

Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı. İbadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği

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