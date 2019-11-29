Aracın sunroof'undan çıkan kadın telefonla oynadı
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Aracın sunroof'undan çıkan kadın telefonla oynadı

İstanbul Bayrampaşa'da üstü açık arabanın sunroof'undan çıkan kadın cep telefonuyla oynadı. Bu anlar ise bir sürücü tarafından kameraya alındı.

29.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:40
Aracın sunroof'undan çıkan kadın telefonla oynadı

'da O-3 karayolu mevkisinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroof'undan çıkıp cep telefonu ile oynayarak canını tehlikeye atan kadının o anları diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

TRAFİKTE TEHLİKELİ HAREKET

İstanbul'da O-3 karayolu Bayrampaşa mevkisinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroof'undan çıkan kadın ilginç görüntüler oluşturdu. Kadının ilerleyen araçta cep telefonuyla oynayarak canını tehlikeye attığı o anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Aracın sunroof'undan çıkan kadın telefonla oynadı
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