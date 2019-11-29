Aracın sunroof'undan çıkan kadın telefonla oynadı
İstanbul Bayrampaşa'da üstü açık arabanın sunroof'undan çıkan kadın cep telefonuyla oynadı. Bu anlar ise bir sürücü tarafından kameraya alındı.
İstanbul'da O-3 karayolu Bayrampaşa mevkisinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroof'undan çıkıp cep telefonu ile oynayarak canını tehlikeye atan kadının o anları diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
TRAFİKTE TEHLİKELİ HAREKET
İstanbul'da O-3 karayolu Bayrampaşa mevkisinde trafikte ilerleyen bir aracın sunroof'undan çıkan kadın ilginç görüntüler oluşturdu. Kadının ilerleyen araçta cep telefonuyla oynayarak canını tehlikeye attığı o anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Haber Videosu: Aracın sunroof'undan çıkan kadın telefonla oynadı