Aracı Bilerek Denize Sürmüş; Akıl Hastanesine Sevkedildi

Çağatay KENARLI - Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHA - EMİNÖNÜ'nde arabalı vapur iskelesinde sürücünün aracı bilerek denize sürdüğü ortaya çıktı.

Eminönü arabalı vapur iskelesinde dün saat 19.15 sıralarında hızla ilerleyen bir araç denize uçmuştu. Denize uçan araçta bulunan 26 yaşındaki Zeki H. ve 3 yaşındaki kızı Güney çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İNTİHAR ETMEK İÇİN ARACINI DENİZE SÜRDÜ

Baba ve kızı geceyi hastanede geçirdi. Taburcu edilen 26 yaşında Zeki H. gözaltına alınarak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Zeki H.'nin verdiği ifadede, eşiyle bir süredir ayrı yaşadığı için psikolojik sorunları olduğunu ve aracı intihar etmek için denize sürdüğünü söylediği öğrenildi

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Emniyetteki ifadelerinin ardından savcının talimatıyla 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hakkında işlem başlatılan Zeki H. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ İÇİN HASTANEYE YATIRILDI

Zeki H. sevk edildiği adliyede savcılık tarafından akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. 3 yaşındaki Güney ise, annesine teslim edildi.

Kaynak: DHA