: Arabasına kar topu atan çocuklara 5 el ateş etti

08.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:42

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir sürücü, arabasına kar topu atan çocuklara sinirlendi ve 5 el ateş etti. Açılan ateşte iki çocuk yaralandı.

Milwaukee Polis Teşkilatı, 4 Ocak'ta yerel saatle 20.00 sularında, şehirde silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine güvenlik görevlilerini yönlendirdi. Olay yerine giden ekipler, hafif şekilde yaralanmış 12 yaşında bir kız ve 13 yaşında bir erkek çocuğuna denk geldi.

ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kız çocuğu iki yerinden, erkek çocuksa bir yerinden vuruldu. İki çocuk da yerel bir hastanede tedavi altına alındı. Silah seslerini duyan komşulara göre sürücü çocuklara 5 el kadar ateş etti.

Polis zanlının tespit edilmesine ilişkin, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceliyor.

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