İzmir'de arabada bırakılan çocuk feci şekilde can verdi
İzmir'in Bergama ilçesinde tarlada bamya toplayan ailenin otomobilde bıraktığı 3 yaşındaki çocuk, aracın aniden alev alması sonucu hayatını kaybetti.
İzmir'in Bergama ilçesinde tarlada bamya toplayan ailenin otomobilde bıraktığı 3 yaşındaki çocuk, aracın aniden alev alması sonucu hayatını kaybetti.
MİNİK MELİH ARABANIN İÇERİSİNDE UYUYORDU
Edinilen bilgiye göre olay, Bergama ilçesi Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Bamya toplamak için tarlaya giden Sezer (37) ve Fazilet Fidan (37) çifti, çocukları Melih Fidan'ı (3) tarla yakınında bulunan araçlarında bırakarak bamya toplamaya gitti. Bu sırada minik Melih aracın içerisinde uyudu. Park halindeki araç aniden alev alarak yanmaya başladı.
ÇOCUĞUNU KURTARMAK İSTEYEN BABA AĞIR YARALANDI
Baba Sezer Fidan hemen koşarak çocuğunu araçtan çıkarıp, sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ambulansla İzmir Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan minik çocuk yaşamını yitirdi. Kollarında ağır şekilde yanıklar bulunan babanın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Aracın kısa devre nedeniyle alev aldığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Minik Melih'in cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.
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supheli, o arabada nasil yangin cikti, cocuktan kurtulmak icin mi yaptilar, sorusturulmali.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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geçen gün servisten indim bizim işlek bir cadde var küçücük tek kişilik kaldırımda dede elinde telefon bir elinde ekmek poşeti yanında 2 3yaşlarında minik bir kız çocuğu adam telefonda konuşuyor içim gitti seslendim adama duymadı zaten küçücük olan kaldırımdan çocuk indi adam görmüyor araçlar vızır vızır bağırdım en son baktı hala telefonda ama lütfen dedim rica ediyorum çocuğun elinden tutun!telefonu bırakmayarak elindeki poşetle birlikte tuttu elini!!köşeyi döndüğü gibi bıraktı! İHMAL İHMAL!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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offfff offff. . . . yapmayın etmeyin ya öleceğimi bilsem çocuğumu gözümün önünden ayırmam !! kaç minik can melek oldu velilerinin ihmalsizliği yüzünden !! uyuyorsa dahi araçta bırakılır mı yanında durun biriniz diğeriniz toplasın. . yanında olsaydınız kurtulmuştu belkide ! çocuğu gözünüzün önünden ayırmayınnnnn!!!!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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BIKMADINIZMI BAMYADAN ULENCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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ALLAH rahmet etsin yavrumuza. ailesine sabır versin. babaya da acil şifalar tüm hastalarımıza da inşallah.Cevap Yaz 37 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır versin. Dayanılması çok güç. Sanırım, kendileri bamya toplarken çocuk düşmesin, başına gügüneş geçmesin veya kaybolmasın düşüncesiyle daha güvende olur diye arabada bırakmışlardır. Bence otomobilin içini çocuk için daha güvenli bulmuşlardı. Böyle bir kazanın çıkacağı akıllarının ucundan bile geçmemiştir.Cevap Yaz 33 1 Yayından Kaldır
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Allah sabır versin dayanılacak acı değilCevap Yaz 32 Yayından Kaldır
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Al Cocugu yanına nediye bırakırsın be kadın bamyası batsın öncelik evladın olmalı ne üzücü gitti kuzucuk ALLAH sabır ve babayada acil şifalar versin inşallah...RABBİM kimseyi evlat acısıyla sınamasın...AminCevap Yaz 15 5 Yayından Kaldır
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Içim yandi resmen. Bu ne cahillik ya? Arabada cocukmu birakilir sicakta veya sogukta?! Cok uzuldum, cekilmez bir aci.Cevap Yaz 10 3 Yayından Kaldır