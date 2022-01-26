API nedir sorusu mesajlaşma platformu Discord'un çökmesinin ardından ve API Outage hatasını vermesinin ardından vatandaşlar tarafından API nedir? API açılımı nedir? soruları merak konusu oldu. Peki, API nedir? API ne demek? API açılımı nedir? İşte detaylar haberimizde...

API NEDİR?

Uygulama programlama arayüzü (İngilizce: Application Programming Interface, kısaca API), bir yazılımın başka bir yazılımda tanımlanmış işlevlerini kullanabilmesi için oluşturulmuş bir tanım bütünüdür. API; web uygulaması, işletim sistemi, veritabanı, donanımlar yahut yazılım kütüphanesi için kullanılabilir. Günümüzde yoğunlukla web tabanlı uygulamalarda istemci ve sunucu arasındaki iletişimi sağlayan bir sözleşme olarak kullanılmaktadır. Öyle ki istemci spesifik bir formatta veri talep eder ve her halükarda sunucudan yine belirli bir formatta cevap alır. Bu durum API'nın özel bir formu olarak WebAPI olarak da adlandırılır.

API AÇILIMI NEDİR?

API'nın açılımı Application Programming Interface'dir. Türkçesi, Uygulama programlama arayüzüdür.

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