Apex Legends'ın yeni karakteri Valkyrie ve yetenekleri tanıtıldı!
Apex Legends'ın yeni karakteri Valkyrie ile tanışın!
Apex Legends'ın en yeni karakteri Valkyrie EA Games tarafından hazırlanan bir animasyon video ile tanıtıldı. Yeni oyun karakterini Apex Legends'in Legacy fragmanında görmüştük. İlk bakışı o videoda attığımız karakter dün EA tarafından tanıtıldı.
Valkyrie'ın hikayesi de oyuncular tarafından beğenilmiş görünüyor. Karakterin özellikleri:
Gerçek Adı: Kairi Imahara
Yaş: 30
Ana Dünya: Angelia
Taktik Yetenek: Füze Sürüsü -> Düşmana hasar veren ve yönünü şaşırtan bir mini roket sürüsü ateşler
Pasif Yetenek: VTOL Jetleri -> Jetpack'i uçmak için kullanır ancak yakıt sınırlıdır yine de fazla mesafe kat eder
Ulti: Dalışı -> Gökyüzüne dalmaya başlar ve müttefikler size katılmak için kalkış sistemlerine bağlanabilir
Kaynak: Playerbros